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Столичные школьники уже с понедельника возвращаются за парты
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17 ноября 2021, 12:21

Столичные школьники уже с понедельника возвращаются за парты

17 ноября 2021, 12:21
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Фото: из открытых источников
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В Киеве с понедельника возобновляется очное обучение в школах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учеников всех классов", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что главный государственный санитарный врач Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина.

Киев школа КГГА

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