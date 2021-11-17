Столичные школьники уже с понедельника возвращаются за парты
В Киеве с понедельника возобновляется очное обучение в школах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учеников всех классов", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали, что главный государственный санитарный врач Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина.
Власти Киева ужесточили контроль за соблюдением карантина: что изменитсяВсе новости »
12 ноября 2021, 14:55Пик волны COVID-19 в Украине почти пройден, но у Киева все впереди – НАНУ
10 ноября 2021, 16:46Столичные школьники еще на неделю задержатся на "дистанционке"
10 ноября 2021, 13:16
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать