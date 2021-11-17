Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду в столичному транспорті

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Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року стало вимушеним кроком.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Зокрема, він зазначив, що вартість електроенергії, палива, витратних матеріалів істотно зросла. Крім того, треба платити заробітну плату транспортникам, ремонтувати і обслуговувати рухомий склад і купувати новий громадський транспорт.

"У нас дійсно складна ситуація в транспортній галузі. І ціна на проїзд давно не відповідає його собівартості. Але ми робимо все, щоб кияни могли з комфортом пересуватися по місту", - підкреслив Кличко.

За його словами, для жителів столиці проїзд коштуватиме 12 гривень за наявності картки киянина. Для власників проїзних ціна однієї поїздки становитиме 14 гривень 20 копійок. Для гостей міста, які хочуть купити разову поїздку або кілька поїздок, проїзд коштуватиме 20 гривень.

Мер підкреслив, що Київ останнім з великих міст України підвищить вартість проїзду.

"Ми розуміємо, що це непопулярне рішення. Всі інші великі міста прийняли і ввели його раніше. Тому що в сьогоднішніх умовах наш транспорт є дотаційним. І ми не підвищували вартість проїзду, скільки могли", - підкреслив Кличко.

Він також підкреслив, що місто зберігає пільги на проїзд для всіх соціально-вразливих категорій населення.

Раніше ми писали, що у муніципальному транспорті Києва подорожчає проїзд. Для власників картки киянина після підвищення тарифів вартість поїздки складе 12 грн і 20 грн у разі придбання разового квитка.