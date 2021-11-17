Кличко объяснил резкое повышение стоимости проезда в столичном транспорте

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Повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года стало вынужденным шагом.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

В частности, он отметил, что стоимость электроэнергии, топлива, расходных материалов существенно выросла. Кроме того, надо платить заработную плату транспортникам, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт.

"У нас действительно сложная ситуация в транспортной отрасли. И цена на проезд давно не соответствует его себестоимости. Но мы делаем все, чтобы киевляне могли с комфортом передвигаться по городу", - подчеркнул Кличко.

По его словам, для жителей столицы проезд будет стоить 12 гривень при наличии Карточки киевлянина. Для владельцев проездных цена одной поездки составит 14 гривен 20 копеек. Для гостей города, которые хотят купить разовую поездку или несколько поездок, проезд будет стоить 20 гривень.

Мэр подчеркнул, что Киев последним из крупных городов Украины повысит стоимость проезда.

"Мы понимаем, что это непопулярное решение. Все остальные крупные города приняли и ввели его раньше. Потому что в сегодняшних условиях наш транспорт является дотационным. И мы не повышали стоимость проезда, сколько могли", – подчеркнул Кличко.

Он также подчеркнул, что город сохраняет льготы на проезд для всех социально-уязвимых категорий населения.

Ранее мы писали, что в муниципальном транспорте Киева подорожает проезд. Для владельцев Карточки киевлянина после повышения тарифов стоимость поездки составит 12 грн и 20 грн в случае приобретения разового билета.