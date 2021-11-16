У Києві з першого січня дорожчає проїзд у муніципальному транспорті до 20 грн

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В муніципальному транспорті Києва подорожчає проїзд. Для власників Картки киянина після підвищення тарифів вартість поїздки становитиме 12 грн та 20 грн у разі придбання разового квитка

Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація, передає RegioNews.

"Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Це пов’язано зі значним зростанням вартості складових тарифу і, відповідно, економічно обґрунтованого тарифу", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина" вартість поїздки становитиме 12 грн.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн – при купівлі 1-9 поїздок. Залишається також можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

"Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами", – сказав Микола Поворозник.

За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів. Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року.

Як повідомляється, у КМДА розповіли, скільки Київ витрачає на проїзд одного пасажира у громадському транспорті.