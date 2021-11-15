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15 листопада 2021, 13:49

Київ потрапив у ТОП-20 міст з найбруднішим повітрям

15 листопада 2021, 13:49
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Фото: iз відкритих джерел
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Київ у понеділок, 15 листопада, опинився в списку міст, де зафіксовано найбрудніше повітря. Столиця знаходиться на 16 місці

Про це пише RegioNews з посиланням на дані порталу Iqair, який відстежує рівень забрудненості в режимі реального часу.

У першій п'ятірці міст:

  • Лахор (Пакистан),
  • Делі (Індія),
  • Ченду(Китай),
  • Дакка (Бангладеш),
  • Карачі (Пакистан).

Двадцятку замикає місто Приштина (Косово).

Відзначається, що індекс Києва становить 125 при нормі 50. Такий рівень забруднення характеризується як "шкідливий".

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