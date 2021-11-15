Київ потрапив у ТОП-20 міст з найбруднішим повітрям

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Київ у понеділок, 15 листопада, опинився в списку міст, де зафіксовано найбрудніше повітря. Столиця знаходиться на 16 місці

Про це пише RegioNews з посиланням на дані порталу Iqair, який відстежує рівень забрудненості в режимі реального часу.

У першій п'ятірці міст:

Лахор (Пакистан),

Делі (Індія),

Ченду(Китай),

Дакка (Бангладеш),

Карачі (Пакистан).

Двадцятку замикає місто Приштина (Косово).

Відзначається, що індекс Києва становить 125 при нормі 50. Такий рівень забруднення характеризується як "шкідливий".