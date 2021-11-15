Київ потрапив у ТОП-20 міст з найбруднішим повітрям
Київ у понеділок, 15 листопада, опинився в списку міст, де зафіксовано найбрудніше повітря. Столиця знаходиться на 16 місці
Про це пише RegioNews з посиланням на дані порталу Iqair, який відстежує рівень забрудненості в режимі реального часу.
У першій п'ятірці міст:
- Лахор (Пакистан),
- Делі (Індія),
- Ченду(Китай),
- Дакка (Бангладеш),
- Карачі (Пакистан).
Двадцятку замикає місто Приштина (Косово).
Відзначається, що індекс Києва становить 125 при нормі 50. Такий рівень забруднення характеризується як "шкідливий".
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