У Києві за три тижні до зими розцвіли каштани
У Києві буквально за три тижні до початку зими розцвіли каштани
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Київ без цензури".
Квітучі дерева помітили на Оболоні та Теремках.
"Розпускаючий восени цвiт загине з настанням перших холодів. А на наступний рік навесні ці гілки вже будуть порожніми-двічі на рік вони не зможуть зацвісти", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що зазвичай каштани в Києві розквітають в травні.
Раніше ми писали, що 22 вересня на горі Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул в межах Вижницького району Чернівецької області, випав сніг.
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