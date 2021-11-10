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10 листопада 2021, 15:20

У Києві за три тижні до зими розцвіли каштани

10 листопада 2021, 15:20
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві буквально за три тижні до початку зими розцвіли каштани

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Київ без цензури".

Квітучі дерева помітили на Оболоні та Теремках.

"Розпускаючий восени цвiт загине з настанням перших холодів. А на наступний рік навесні ці гілки вже будуть порожніми-двічі на рік вони не зможуть зацвісти", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що зазвичай каштани в Києві розквітають в травні.

Раніше ми писали, що 22 вересня на горі Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул в межах Вижницького району Чернівецької області, випав сніг.

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