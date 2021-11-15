Киев попал в ТОП-20 городов с самым грязным воздухом
Киев в понедельник, 15 ноября, оказался в списке городов, где зафиксирован самый грязный воздух. Столица находится на 16 месте
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязненности в режиме реального времени.
В первой пятерке городов:
- Лахор (Пакистан),
- Дели (Индия),
- Чэнду (Китай),
- Дакка (Бангладеш),
- Карачи (Пакистан).
Двадцатку замыкает город Приштина (Косово).
Отмечается, что индекс Киева составляет 125 при норме 50. Такой уровень загрязнения характеризуется как "вредный".
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