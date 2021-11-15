Киев попал в ТОП-20 городов с самым грязным воздухом

Фото: из открытых источников

Киев в понедельник, 15 ноября, оказался в списке городов, где зафиксирован самый грязный воздух. Столица находится на 16 месте

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязненности в режиме реального времени.

В первой пятерке городов:

Лахор (Пакистан),

Дели (Индия),

Чэнду (Китай),

Дакка (Бангладеш),

Карачи (Пакистан).

Двадцатку замыкает город Приштина (Косово).

Отмечается, что индекс Киева составляет 125 при норме 50. Такой уровень загрязнения характеризуется как "вредный".