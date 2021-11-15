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15 ноября 2021, 13:49

Киев попал в ТОП-20 городов с самым грязным воздухом

15 ноября 2021, 13:49
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Фото: из открытых источников
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Киев в понедельник, 15 ноября, оказался в списке городов, где зафиксирован самый грязный воздух. Столица находится на 16 месте

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязненности в режиме реального времени.

В первой пятерке городов:

  • Лахор (Пакистан),
  • Дели (Индия),
  • Чэнду (Китай),
  • Дакка (Бангладеш),
  • Карачи (Пакистан).

Двадцатку замыкает город Приштина (Косово).

Отмечается, что индекс Киева составляет 125 при норме 50. Такой уровень загрязнения характеризуется как "вредный".

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