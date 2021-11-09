У Києві частина Бесарабської площі стане пішохідною

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення колишнього заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Густєлєва у Facebook

"З сьогоднішнього дня Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною! В рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді", - зауважив екс-чиновник.

Він додав, що рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського.

На вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі створюється нова додаткова паркувальна зона.

Густєлєв додав, що заїзд на Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної будуть відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств.