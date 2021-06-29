Між ФОПами і поліцією сталася нова сутичка біля Офісу Зеленського
Біля будівлі Офісу президента сталася сутичка між представниками руху SaveФОП та правоохоронцями
Про це повідомляє "Страна.ua", передає RegioNews.
Відомо, що учасники акції протесту прийшли до Офісу президента, біля головного входу поліцейські зажадали, аби мітингарі показали особисті речі. Це викликало нові сутички.
Також поліція намагалася не пропустити під будівлю учасників мітингу з ритуальними вінками.
Поліцейські застосували сльозогінний газ. Зараз прохід на площу перед Офісом президента заблокований”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві на Майдані між "ФОПами" і поліцією сталася сутичка.
"Укрзалізниця" запускає поїзд Інтерсіті з Києва до ТернополяВсі новини »
29 червня 2021, 11:45У Києві на Майдані між "ФОПами" і поліцією сталася сутичка
29 червня 2021, 11:04Київщина відповідає "червоній" зоні карантину за одним з показників
29 червня 2021, 10:43
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського