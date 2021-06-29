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29 червня 2021, 12:42 1472

Між ФОПами і поліцією сталася нова сутичка біля Офісу Зеленського

29 червня 2021, 12:42 1472
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Фото: РБК-Україна
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Біля будівлі Офісу президента сталася сутичка між представниками руху SaveФОП та правоохоронцями

Про це повідомляє "Страна.ua", передає RegioNews.

Відомо, що учасники акції протесту прийшли до Офісу президента, біля головного входу поліцейські зажадали, аби мітингарі показали особисті речі. Це викликало нові сутички.

Також поліція намагалася не пропустити під будівлю учасників мітингу з ритуальними вінками.

Поліцейські застосували сльозогінний газ. Зараз прохід на площу перед Офісом президента заблокований”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві на Майдані між "ФОПами" і поліцією сталася сутичка.

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