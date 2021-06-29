Между ФОПами и полицией произошла новая стычка возле Офиса Зеленского

Фото: РБК-Україна

Возле здания Офиса президента произошла стычка между представителями движения SaveФОП и правоохранителями

Об этом сообщает "Страна.ua", передает RegioNews.

Известно, что участники акции протеста пришли к Офису президента, возле главного входа полицейские потребовали, чтобы митингующие показали личные вещи. Это вызвало новые столкновения.

Также полиция пыталась не пропустить под здание митингующих с ритуальными венками.

Полицейские применили слезоточивый газ. Сейчас проход на площадь перед Офисом президента заблокирован", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Майдане между "ФОПами" и полицией произошло столкновение.