В Киеве возле Голосеевской РГА забил гейзер из горячей воды

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В Голосеевском районе Киева возле здания районной администрации произошел прорыв трубопровода, в результате которого образовался огромный гейзер из горячей воды

Об этом сообщает сообщество "Типичный Киев", передает RegioNews.

Известно, что горячая вода залила припаркованные автомобили, пострадали как минимум 12 машин.

Жители столицы к комментариях под видео сообщают, что машины, которые попали под воду, осталось без окон.

Также кипятком залило подземный переход метрополитена.

Кипяток пошел и в подземный переход, ведущий в метро", - говорится в сообщении.

Напомним, в поезде Рахов-Одесса из-за прорыва трубы затопило вагон, пассажиры вынуждены были ехать пять часов с водой в вагоне, где стояла вонь.