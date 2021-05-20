В Киеве возле Голосеевской РГА забил гейзер из горячей воды
В Голосеевском районе Киева возле здания районной администрации произошел прорыв трубопровода, в результате которого образовался огромный гейзер из горячей воды
Об этом сообщает сообщество "Типичный Киев", передает RegioNews.
Известно, что горячая вода залила припаркованные автомобили, пострадали как минимум 12 машин.
Жители столицы к комментариях под видео сообщают, что машины, которые попали под воду, осталось без окон.
Также кипятком залило подземный переход метрополитена.
Кипяток пошел и в подземный переход, ведущий в метро", - говорится в сообщении.
Напомним, в поезде Рахов-Одесса из-за прорыва трубы затопило вагон, пассажиры вынуждены были ехать пять часов с водой в вагоне, где стояла вонь.
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