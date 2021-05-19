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19 травня 2021, 11:24 4

У шести регіонах можна послабити карантин, - МОЗ

19 травня 2021, 11:24 4
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Фото з відкритих джерел
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В Україні шість регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину. Зараз всі регіони, крім Донецької області, перебувають у "жовтій" зоні.

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Так, "зеленій" зоні відповідають показники за відсотком від епідемічного порогу в Києві (32,9%), Вінницькій (41,3%), Закарпатській (49,8%), Київській (48,9%), Миколаївській (42%) і Полтавській (46,2%) областях. Вінницька область також відповідає "зеленій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - 4,8%.

Станом на 19 травня в Україні лише Донецька область перебуває в "помаранчевій" зоні, всі інші - "жовті".

Нагадаємо, минулої доби, 18 травня, в Україні COVID-19 виявили у 5 138 осіб, госпіталізували 2 269 хворих. Також було зафіксовано 227 летальних випадків, а 17 102 пацієнти одужали.

коронавірус Україна карантин МОЗ регіони

 
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