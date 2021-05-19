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19 мая 2021, 15:46 855

День Киева в условиях карантина: КГГА рассказала, каким будет формат празднования

19 мая 2021, 15:46 855
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Фото: из открытых источников
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В Киеве празднование дня города в этом году адаптировали к требованиям карантина, основными локациями станут Арка дружбы народов и Певческое поле

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Праздничная программа начнется 26 мая, тогда проведут музыкальную экскурсию по Андреевскому спуску.

29 мая состоится торжественное открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", зрителям на открытом воздухе покажут около 200 кинокартин.

Также запланированы следующие мероприятия:

  • Kyiv fan fest на Певческом поле (29-30 мая);
  • традиционный спортивный благотворительный проект "Пробег под каштанами" (30 мая);
  • Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы" (29-31 мая);
  • Открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка (29-31 мая);
  • Парусная регата на Киевском речном вокзале (29-31 мая).

В КГГА напомнили, что муниципальные музеи Киева также подготовили интересную программу для посетителей ко Дню города.

Напомним, ранее у Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд.

Киев карантин праздник КГГА День Киева День города

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