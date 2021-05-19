День Киева в условиях карантина: КГГА рассказала, каким будет формат празднования
В Киеве празднование дня города в этом году адаптировали к требованиям карантина, основными локациями станут Арка дружбы народов и Певческое поле
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Праздничная программа начнется 26 мая, тогда проведут музыкальную экскурсию по Андреевскому спуску.
29 мая состоится торжественное открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", зрителям на открытом воздухе покажут около 200 кинокартин.
Также запланированы следующие мероприятия:
- Kyiv fan fest на Певческом поле (29-30 мая);
- традиционный спортивный благотворительный проект "Пробег под каштанами" (30 мая);
- Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы" (29-31 мая);
- Открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка (29-31 мая);
- Парусная регата на Киевском речном вокзале (29-31 мая).
В КГГА напомнили, что муниципальные музеи Киева также подготовили интересную программу для посетителей ко Дню города.
Напомним, ранее у Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд.
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