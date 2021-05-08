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08 мая 2021, 14:26 159

В Киеве сообщили о заминировании аэропорта и ряда медицинских учреждений

08 мая 2021, 14:26 159
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Фото: из открытых источников
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Столичная полиция получила на электронную почту анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев" и ряда медицинских учреждений города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании аэропорта "Киев" и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы. Для проверки этой информации на место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории и проверяют на наличие взрывчатых или других подозрительных предметов.

Проверка полученных сообщений продолжается, по ее результатам будет дана правовая квалификация.

События зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан в районных управлениях полиции.

Напомним, 7 мая в Киеве проверяли ряд ТЦ и станций метро из-за сообщений о минировании. Сообщение поступило на электронную почту Шевченковского управления полиции.

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