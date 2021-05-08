В МВС нагадали про відповідальність за георгіївські стрічки та заборонену символіку

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів

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У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, що за використання забороненої в Україні символіки передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Зокрема, згідно із статтею 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за виготовлення і пропаганду так званих "георгіївських стрічок” передбачається адміністративна відповідальність - штраф у розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.

Також за таке порушення передбачена кримінальна відповідальність. Згідно із статтею 436 -1 Кримінального кодексу України, виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, майже половина українців вважає, що через змову Гітлера і Сталіна була розв'язана Друга світова війна.

Також повідомлялось, що в Україні 9 травня забезпечуватимуть порядок 11 тисяч правоохоронців.

В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення, у цей день набув чинності Акт воєнної капітуляції Німеччини, який був підписаний 7 травня 1945 року.