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21 квітня 2021, 13:11 808

У Харкові невідомий чоловік пограбував обмінник на 1,6 млн гривень

21 квітня 2021, 13:11 808
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Зловмисник напав на касира та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав з каси гроші
Зловмисник напав на касира та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав з каси гроші
Фото: з відкритих джерел
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На проспекті Героїв Сталінграда в Харкові чоловік напав на працівницю обмінного пункту та забрав із каси 1,6 млн грн. Наразі правоохоронці його розшукують.

Як повідомляє RegioNews, про це інформує поліція Харківської області.

Коли жінка зачиняла двері обмінного пункту, до неї підійшов невідомий і заштовхав її всередину. Зловмисник ударив касира в обличчя та, погрожуючи розправою, заволодів грошима з каси", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція відпрацьовує записи з камер зовнішнього відеоспостереження, розташованих поблизу місця злочину, встановлює свідків події, вивчає вилучені речові докази.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині керівникам банку повідомили про підозру у розтраті 86 мільйонів. В ході досудового розслідування відбулися 5 санкціонованих обшуків.

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