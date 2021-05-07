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07 мая 2021, 18:20 1525

В Киеве полицейский похитил сумку с деньгами у мужчины, который упал с самоката

07 мая 2021, 18:20 1525
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Старший наряда поделился частью похищенного с коллегами, теперь ему грозит тюремное заключение
Фото: из открытых источников
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В Киеве полицейский Святошинского райотдела полиции во время патрулирования посреди улицы ограбил 36-летнего мужчину, который упал с самоката.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый патрулировал улицы столицы вместе с двумя сотрудниками.

Свернув на ул. Смилянскую, полицейский заметил гражданина на электросамокате, который не справившись с управлением, упал посреди дороги. При этом у мужчины при падении выпала сумка с личными вещами, документами и крупной суммой денежных средств, в том числе 116 тыс. грн, 2600 долларов США, более 1000 евро", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что полицейский забрал сумку потерпевшего, когда двое других правоохранителей вышли из авто, чтобы помочь пострадавшему и вызвать скорую.

По информации Департамента внутренней безопасности Нацполиции, полицейских задержали и уволят из правоохранительных органов.

Готовятся документы на увольнение полицейских наряда в полном составе со службы в полиции и будут приняты меры дисциплинарного воздействия к их руководству... Старший наряда признался, что забрал сумку заявителя, а затем поделился частью похищенных денег с коллегами", - заявили в Нацполиции.

Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного Кодекса, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Во время обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли сумку потерпевшего, деньги и другие личные вещи.

Напомним, в Харькове неизвестный мужчина ограбил обменник на 1,6 млн гривен, злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы деньги.

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