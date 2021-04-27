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27 апреля 2021, 11:41 169

Кличко назвал дату, когда отменят локдаун в столице

27 апреля 2021, 11:41 169
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Количество новых случаев заболевания начало снижаться
Количество новых случаев заболевания начало снижаться
Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что уже на этой неделе, а именно 30 апреля, жесткие карантинные ограничения, введении в городе из-за распространения коронавируса, могут быть отменены.

Как передает RegioNews, о мэр написал в Facebook.

Если ситуация с распространением коронавирус в столице не будет ухудшаться, мы не исключаем ослабления строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля", - сообщил Кличко.

Он добавил, что в среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, состоящий из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Локдаун в Киеве дал положительные результаты. Количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но расслабляться рановато! Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди Пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных", - отметил он.

Напомним, Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина, в столице будет введен "желтый” уровень эпидемической опасности.

коронавирус карантин госпитализация красная зона локдаун

 
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