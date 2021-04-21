"Розслаблятись зарано": смертність від коронавірусу лишається високою - Кличко
Кількість нових випадків захворювання у столиці трохи зменшилася, але високою залишається смертність від вірусу. Минулої доби в місті виявили 965 інфікованих, померли 40 людей.
Про це на брифінгу розповів міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
У нас почала знижуватися кількість нових випадків захворювання. А також - не набагато, але зменшилась кількість хворих, які потребують госпіталізації. Але лікарі наголошують, що більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, - у важкому стані. Тому розслаблятися зарано", - додав Кличко.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 287, Деснянському - 128, Дніпровському районі - 96 випадків.
Нагадаємо, в Україні 12 162 нових зараження COVID-19 за добу. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській та Київській областях.