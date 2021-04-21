09:02  21 квітня
В Україні понад 12 тисяч нових заражень COVID-19
08:41  21 квітня
"Україна не боїться Росії": Зеленський запропонував Путіну зустрітись на Донбасі
08:11  21 квітня
Від початку доби на Донбасі зафіксували 3 порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2021, 12:46 327

"Розслаблятись зарано": смертність від коронавірусу лишається високою - Кличко

21 квітня 2021, 12:46 327
Читайте также на русском языке
Усього за період пандемії в столиці 4297 летальних випадків від вірусу
Усього за період пандемії в столиці 4297 летальних випадків від вірусу
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кількість нових випадків захворювання у столиці трохи зменшилася, але високою залишається смертність від вірусу. Минулої доби в місті виявили 965 інфікованих, померли 40 людей.

Про це на брифінгу розповів міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

У нас почала знижуватися кількість нових випадків захворювання. А також - не набагато, але зменшилась кількість хворих, які потребують госпіталізації. Але лікарі наголошують, що більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, - у важкому стані. Тому розслаблятися зарано", - додав Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 287, Деснянському - 128, Дніпровському районі - 96 випадків.

Нагадаємо, в Україні 12 162 нових зараження COVID-19 за добу. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській та Київській областях.

коронавірус ушпиталення пандемія Віталій Кличко Смертність

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram