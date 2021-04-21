"Расслабляться рано": смертность от коронавируса остается высокой - Кличко
Всего за период пандемии в столице 4297 летальных исходов от вируса
Всего за период пандемии в столице 4297 летальных исходов от вируса
Количество новых случаев заболевания в столице немного уменьшилось, но высокой остается смертность от вируса. За прошедшие сутки в городе обнаружили 965 инфицированных, умерли 40 человек.
Об этом на брифинге рассказал городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
У нас начало снижаться количество новых случаев заболевания. А также - не намного, но уменьшилось количество больных, нуждающихся в госпитализации. Но врачи отмечают, что большинство пациентов, попадающих в больницы, - в тяжелом состоянии. Поэтому расслабляться рано", - добавил Кличко.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе-287, Деснянском - 128, Днепровском районе-96 случаев.
Напомним, в Украине 12 162 новых заражения COVID-19 за сутки. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.
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