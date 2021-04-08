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08 апреля 2021, 14:26 1201

Киевскому чиновнику угрожали бутылками с "коктейлем Молотова"

08 апреля 2021, 14:26 1201
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В КГГА это связывают с зачисткой города от незаконных МАФов
В КГГА это связывают с зачисткой города от незаконных МАФов
Фото: Facebook
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В Киеве под забором дома, который принадлежит директору одного из коммунальных предприятий столицы, неизвестные оставили записку с угрозами и бутылками с "коктейлем Молотова".

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый замглавы КГГА Алексей Кулеба.

Мы начали получать прямые угрозы нам и нашим семьям. И это не шутки. Сегодня утром произошло ЧП. Директору коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами", - написал он.

По его словам, произошедшее может быть связано с зачисткой города от незаконных МАФов - убираются крупные временные сооружения, расположенные самовольно и без надлежащих документов.

"Логично, что сейчас мы столкнулись с сопротивлением организованных групп, не желающих наведения порядка в городе, не хотят работать прозрачно и платить деньги в бюджет. И это не "малые предприниматели", как кое-кто хочет подать, это крупные сети незаконных МАФов, которые приносят владельцам миллионные необлагаемые доходы. Часто эти предприниматели сдают свои МАФы в аренду, самостоятельно там деятельность не осуществляют", - добавил Алексей Кулеба.

Чиновник потребовал от правоохранителей "чрезвычайно быстро" расследовать ситуацию с угрозами в адрес специалистов коммунальных служб, выполняющих поручения по демонтажу.

Как сообщалось, депутаты из "Успішного Києва" проведут аудит коммунальных предприятий и будут наводить порядок с МАФами. По мнению депутатов, количество коммунальных предприятий в Киеве – огромное, а эффективность их работы крайне низка.

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