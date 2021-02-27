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27 февраля 2021, 18:12 704

Протесты в поддержку Стерненко: в полиции рассказали, были ли нарушения

27 февраля 2021, 18:12 704
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На акциях присутствовали представители "полиции диалога" и Нацгвардии
На акциях присутствовали представители "полиции диалога" и Нацгвардии
Фото: Нацполиция
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Во время акций в Киеве, которые произошли с требованием освобождения активиста Сергея Стерненко и фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, правоохранители не зафиксировали правонарушений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, по данным полиции, после завершения протестов правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева.

Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в частности полиции диалога, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - добавили в полиции.

Напомним, 27 февраля на Банковой проходит митинг в поддержку активиста Стерненко.

Впоследствии участники акции в поддержку Стерненко зажгли файеры и двинулись колонной от ОП до Офиса генерального прокурора Украины.

Позже сообщалось, что в Киеве закончилась акция протеста против заключения активиста Сергея Стерненко. Его сторонники ожидают освобождения Стерненко в течение ближайшей недели, а уже с 9 марта акция в его защиту может стать бессрочной.

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