Протесты в поддержку Стерненко: в полиции рассказали, были ли нарушения

На акциях присутствовали представители "полиции диалога" и Нацгвардии

На акциях присутствовали представители "полиции диалога" и Нацгвардии

Фото: Нацполиция

Во время акций в Киеве, которые произошли с требованием освобождения активиста Сергея Стерненко и фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, правоохранители не зафиксировали правонарушений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, по данным полиции, после завершения протестов правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева.

Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в частности полиции диалога, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - добавили в полиции.

Напомним, 27 февраля на Банковой проходит митинг в поддержку активиста Стерненко.

Впоследствии участники акции в поддержку Стерненко зажгли файеры и двинулись колонной от ОП до Офиса генерального прокурора Украины.

Позже сообщалось, что в Киеве закончилась акция протеста против заключения активиста Сергея Стерненко. Его сторонники ожидают освобождения Стерненко в течение ближайшей недели, а уже с 9 марта акция в его защиту может стать бессрочной.