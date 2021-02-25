Під Верховним судом мітингують інвестори одного з ЖК "Укрбуду"

Закінчення будівництва очікують близько двох тисяч людей

Закінчення будівництва очікують близько двох тисяч людей

Фото: PavlovskyNews

Під Верховним судом зібралися мітингувальники - вони вимагають від суду рішення не блокувати будівництво ЖК "Чарівне місто" колишньої корпорації "Укрбуд".

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Так, сьогодні суд розгляне скаргу Офісу генпрокурора на постанову Північного апеляційного господарського суду, який визнав договір про будівництво комплексу дійсним, тим самим дозволивши будівництво.

Мітингувальники заявили, що їхня справа тягнеться з 2017-го, оскільки генпрокуратура вважає, що договір між власником землі Міноборони і забудовником був укладений без узгодження з Кабміном", - йдеться в повідомленні.

Інвестори тримають в руках плакати "Віримо у справедливість суду" і "Дві тисячі людей чекають на своє житло".

Раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

29 грудня Нацполіція провела обшук в будинку Микитася, йому вручили підозру.

30 грудня Микитась з'явився на судове засідання і заявив про тиск і погрози, хоча Нацполіція заявляла, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана з корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

Згодом стало відомо, що Микитась заперечує угоду зі слідством в обмін на свідчення. Основна ж причина, по якій він дав свідчення про корупційні зв'язки Татарова - особисті мотиви.

20 січня Апеляційний суд Києва залишив під арештом Микитася. Він залишиться під вартою до 27 лютого.