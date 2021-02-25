Под Верховным судом митингуют инвесторы одного из ЖК "Укрбуда"

Окончания стройки ожидают около двух тысяч людей

Окончания стройки ожидают около двух тысяч людей

Фото: PavlovskyNews

Под Верховным судом собрались митингующие - они требуют от суда решения не блокировать постройку ЖК "Волшебный город" бывшей корпорации "Укрбуд".

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Так, сегодня суд рассмотрит жалобу Офиса генпрокурора на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, который признал договор о строительстве комплекса действительным, тем самым разрешив стройку.

Митингующие заявили, что их дело тянется с 2017-го, поскольку генпрокуратура считает, что договор между собственником земли Минобороны и застройщиком был заключён без согласования с Кабмином", - говорится в сообщении.

Инвесторы держат в руках плакаты "Верим в справедливость суда" и "Две тысячи людей ждут свое жилье".

Ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявляла, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.

Впоследствии стало известно, что Микитась отрицает соглашение со следствием в обмен на показания. Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова - личные мотивы.

20 января Апелляционный суд Киева оставил под арестом Микитася. Он останется под стражей до 27 февраля.