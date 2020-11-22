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В Киеве авто врезалось в остановку и загорелось: есть пострадавшие
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22 ноября 2020, 14:13 1714

В Киеве авто врезалось в остановку и загорелось: есть пострадавшие

22 ноября 2020, 14:13 1714
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ДТП случилось на проспекте Валерия Лобановского
ДТП случилось на проспекте Валерия Лобановского
Фото из открытых источников
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В Киеве на проспекте Валерия Лобановского легковушка врезалась в остановку общественного транспорта и загорелась.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Киев оперативный, пишет RegioNews.

Предварительно, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в остановку. К счастью, людей на остановке не было. Впоследствии очевидцы заметили под капотом возгорание.

Свидетели ДТП бросились помогать водителю. Он был в бессознательном состоянии. На место аварии вызвали медиков и полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября в Немирове Винницкой области в результате ДТП погибли трое людей. Погибших пришлось доставать спецтехникой МЧС.

Киев ДТП полиция авто авария
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