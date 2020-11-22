В Киеве авто врезалось в остановку и загорелось: есть пострадавшие
ДТП случилось на проспекте Валерия Лобановского
ДТП случилось на проспекте Валерия Лобановского
В Киеве на проспекте Валерия Лобановского легковушка врезалась в остановку общественного транспорта и загорелась.
Об этом сообщают в телеграмм-канале Киев оперативный, пишет RegioNews.
Предварительно, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в остановку. К счастью, людей на остановке не было. Впоследствии очевидцы заметили под капотом возгорание.
Свидетели ДТП бросились помогать водителю. Он был в бессознательном состоянии. На место аварии вызвали медиков и полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября в Немирове Винницкой области в результате ДТП погибли трое людей. Погибших пришлось доставать спецтехникой МЧС.
В ДТП на Винничине погибли трое людейВсе новости »
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