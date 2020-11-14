Поліція зафіксувала вже понад 16 тис. заяв про порушення під час виборів
Від початку виборчої кампанії до Національної поліції надійшло 16 203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.
У період з 5 вересня до 14 листопада 2020 року загалом до територіальних органів Національної поліції надійшло 16 203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Загалом органи поліції склали 2 397 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства", – йдеться в повідомленні.
У Нацполіції зазначили, що за цей період відкрили 1093 кримінальні справи: 687 – за фактами порушення виборчого законодавства, 406 – пов'язані з виборчим процесом.
Нагадаємо, в ОПОРІ розповіли, у яких регіонах зафіксували найбільше виборчих порушень.
15 листопада відбудеться другий тур виборів депутатів та голів сільських, селищних та міських рад у 21 регіоні України.