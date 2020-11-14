Поліція зафіксувала вже понад 16 тис. заяв про порушення під час виборів

Із 5 вересня правоохоронці відкрили 1093 кримінальні справи

Із 5 вересня правоохоронці відкрили 1093 кримінальні справи

Фото: Нацполіція

Від початку виборчої кампанії до Національної поліції надійшло 16 203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

У період з 5 вересня до 14 листопада 2020 року загалом до територіальних органів Національної поліції надійшло 16 203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Загалом органи поліції склали 2 397 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства", – йдеться в повідомленні.

У Нацполіції зазначили, що за цей період відкрили 1093 кримінальні справи: 687 – за фактами порушення виборчого законодавства, 406 – пов'язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, в ОПОРІ розповіли, у яких регіонах зафіксували найбільше виборчих порушень.

15 листопада відбудеться другий тур виборів депутатів та голів сільських, селищних та міських рад у 21 регіоні України.