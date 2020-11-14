10:22  14 листопада
Знову антирекорд: в Україні виявили 12,5 тисяч випадків COVID-19
11:39  14 листопада
У Харкові суд скасував результати виборів до міської ради
17:54  14 листопада
Бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного - Штаб
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2020, 17:04 14

Поліція зафіксувала вже понад 16 тис. заяв про порушення під час виборів

14 листопада 2020, 17:04 14
Читайте также на русском языке
Із 5 вересня правоохоронці відкрили 1093 кримінальні справи
Із 5 вересня правоохоронці відкрили 1093 кримінальні справи
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Від початку виборчої кампанії до Національної поліції надійшло 16 203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

У період з 5 вересня до 14 листопада 2020 року загалом до територіальних органів Національної поліції надійшло 16 203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Загалом органи поліції склали 2 397 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства", – йдеться в повідомленні.

У Нацполіції зазначили, що за цей період відкрили 1093 кримінальні справи: 687 – за фактами порушення виборчого законодавства, 406 – пов'язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, в ОПОРІ розповіли, у яких регіонах зафіксували найбільше виборчих порушень.

15 листопада відбудеться другий тур виборів депутатів та голів сільських, селищних та міських рад у 21 регіоні України.

поліція Місцеві вибори порушення кримінальна справа голосування
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Черкасах правоохоронці перевірили дотримання карантину вихідного дня
14 листопада 2020, 16:36
Стали відомі результати виборів-2020 у Чернігівській області
14 листопада 2020, 16:15
На Чернігівщині затримали за браконьєрством співробітників рибоохорони із Києва
14 листопада 2020, 15:38
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Таран
Денис Казанський
Всі блоги »