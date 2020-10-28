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28 жовтня 2020, 18:15

У Миколаєві посадовці філії Адміністрації морських портів привласнили майже мільйон гривень

28 жовтня 2020, 18:15
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Серед підозрюваних у злочині чинний депутат районної ради
Фото: ГУ Нацполіції Миколаївської області
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Сьогодні, 28 жовтня, слідчі повідомили про підозру трьом керівникам структурних підрозділів Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Миколаївської області.

Слідством встановлено, що з 2017 до 2019 року посадовці організували фіктивне працевлаштування до філії ряду осіб й безпідставно нарахували їм зарплату та інші виплати на загальну суму 928,45 тисяч грн, які привласнювали собі та розпоряджались на власний розсуд.

Тривають слідчі дії та вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У Миколаєві поліцейські викрили посадовців філії Адміністрації морських портів України у привласненні майже мільйона...

Posted by Поліція Миколаївської області on Wednesday, October 28, 2020

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