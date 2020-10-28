На Сумщині у ДТП загинули четверо людей: водій влетів у відбійник

Ще одну пасажирку госпіталізували

Ще одну пасажирку госпіталізували

Фото: Нацполіція

У Сумській області між селами Собичеве та Макове Шосткинського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули четверо людей, а ще одну госпіталізували з травмами.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 20-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником близько 03:15.

У результаті ДТП водій та три його пасажира від отриманих травм загинули на місці події. Ще одну його пасажирку з тілесними ушкодженнями доставлено до Шосткинської ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці зараз встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Нагадаємо, винуватець ДТП під Києвом, в якій загинула ціла родина, постане перед судом.