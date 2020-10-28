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28 жовтня 2020, 10:02 2

На Сумщині у ДТП загинули четверо людей: водій влетів у відбійник

28 жовтня 2020, 10:02 2
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Ще одну пасажирку госпіталізували
Ще одну пасажирку госпіталізували
Фото: Нацполіція
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У Сумській області між селами Собичеве та Макове Шосткинського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули четверо людей, а ще одну госпіталізували з травмами.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 20-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником близько 03:15.

У результаті ДТП водій та три його пасажира від отриманих травм загинули на місці події. Ще одну його пасажирку з тілесними ушкодженнями доставлено до Шосткинської ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці зараз встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Нагадаємо, винуватець ДТП під Києвом, в якій загинула ціла родина, постане перед судом.

ДТП смерть водії дороги транспорт
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