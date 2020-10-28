В Киеве автобус выехал на пешеходную зону и снес МАФ: один погибший, двое в больнице

На месте происшествия работают врачи и полицейские

На месте происшествия работают врачи и полицейские

Фото: ГУ Нацполиции г.Киева

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции г. Киева.

В столичную полицию по спецлинии 102 в 18:44 поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро Выдубичи произошла автопроисшествие с пострадавшими.

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановку и снес МАФ. В результате ДТП один человек погиб на месте происшествия, еще двое травмированы.

Сейчас правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, сегодня же на Сумщине в ДТП погибли четверо человек: водитель влетел в отбойник.