У Києві на хабарі затримали керівника приватного вишу

Освітятнин брав гроші за вступ та легалізацію іноземних студентів

Освітятнин брав гроші за вступ та легалізацію іноземних студентів

Фото: СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала одного з керівників приватного вишу на отриманні хабарів за вступ до закладу та легалізацію іноземців.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом двох років посадовець систематично вимагав гроші з іноземних студентів за вступ, "такса" починалась з 5 тисяч грн.

Другим видом "заробітку" стало створення каналу в’їзду в Україну під виглядом студентів іноземців з країн міграційного ризику. Така "послуга" коштувала від 20 тисяч грн. Співробітники СБ України за останній час задокументували кілька фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали одного з керівників вишу поблизу місця роботи під час одержання чергового хабара у розмірі 20 тисяч грн у доларовому еквіваленті.

За результатами проведення слідчих дій, планується повідомити посадовцю про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають досудове слідство.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть ректора університету за вимагання хабаря.