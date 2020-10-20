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20 октября 2020, 19:33 1

В Киеве на взятке задержали руководителя частного вуза

20 октября 2020, 19:33 1
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Он брал деньги за вступление и легализацию иностранных студентов
Он брал деньги за вступление и легализацию иностранных студентов
Фото: СБУ
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В Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей частного вуза на получении взяток за поступление и легализацию иностранцев.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение двух лет чиновник систематически требовал деньги с иностранных студентов за поступление, "такса" начиналась с 5 тысяч грн.

Вторым видом "заработка" стало создание канала въезда в Украину под видом студентов иностранцев из стран миграционного риска. Такая "услуга" стоила от 20 тысяч грн. Сотрудники СБ Украины за последнее время задокументировали несколько фактов получения должностным лицом неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали одного из руководителей вуза вблизи места работы во время получения очередной взятки в размере 20 тысяч грн в долларовом эквиваленте.

По результатам проведения следственных действий, планируется сообщить должностному лицу о подозрениях в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются досудебное следствие.

Напомним, на Харьковщине будут судить ректора университета за вымогательство взятки.

взятка СБУ Киев иностранцы вуз
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