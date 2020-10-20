Виборчі дільниці Києва забезпечили масками та дезінфекторами – Кличко

Засоби захисту доставили на 1109 виборчих дільниць столиці

Засоби захисту доставили на 1109 виборчих дільниць столиці

Фото з відкритих джерел

Київська міська влада закупила для всіх виборчих дільниць столиці дезінфекційні засоби та засоби індивідуального захисту на загальну суму 1,3 мільйона гривень.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує RegioNews.

Ми закупили для всіх виборчих дільниць дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту. На це столиця виділила з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень", – розповів мер Києва.

Окрім того, за словами Кличка, члени комісій отримали регламент роботи в день голосування і вказівки щодо обов'язкової дезінфекції дільниць, яку в день виборів мають провести 4 рази.

Також Кличко закликав виборців дотримуватись соціальної дистанції, носити маску та не брати до пунктів голосування дітей.

Нагадаємо, Кличко назвав суму, яку Київ виділив на підготовку до місцевих виборів.