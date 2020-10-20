Фірма одного з нардепів знищувала свердловини трускавецьких мінеральних вод

В аварійному стані перебувають понад 20 інженерних споруд

В аварійному стані перебувають понад 20 інженерних споруд

Фото: СБУ

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Зловмисники свідомо порушували порядок використання і охорони надр, що призвело до забруднення родовищ і створило екологічну небезпеку в регіоні. Експлуатацію низки цілющих свердловин типу "Нафтуся" було припинено.

За висновками профільних експертів, така діяльність могла призвести до знищення статусу Трускавця, як всесвітньовідомого курорту.

Перевіряється інформація про причетність до протиправної діяльності посадовців Трускавецької міськради та інших держструктур.

За попередніми даними слідства, чиновники вносили завідомо неправдиві дані до звітних документів щодо користування надрами. Вони умисно занижували обсяги спеціального водокористування, що могло завдати збитки місцевому бюджету на 0,5 млн грн щорічно.

Правоохоронці провели виїмку документів у міській раді Трускавця, Львівській геологорозвідувальній експедиції, Басейновому управлінні водних ресурсів та Державному агенстві водних ресурсів. Їх попередній аналіз свідчить, що кінцевим власником комерційних структур, що експлуатували свердловини, є народний депутат однієї з політичних партій. Вилучена документація буде додана до матеріалів справи.

Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Хмельниччині вандали знищили молодого лісу на 100 тисяч гривень .