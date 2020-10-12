Сумська ОДА перейшла на дистанційний режим роботи
Такий формат буде діяти упродовж двох тижнів
Такий формат буде діяти упродовж двох тижнів
Сумська обласна державна адміністрація у зв’язку із потрапляннями міста у “червону” зону карантину буде працювати дистанційно.
Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомив голова Сумської ОДА Роман Грищенко, передає RegioNews.
За його словами, міська влада хоче розірвати ланцюг зростання кількості хворих.
Із сьогоднішнього дня Сумська ОДА два тижні працюватиме дистанційно", - повідомив голова ОДА.
Грищенко закликав керівників підприємств та організацій також перейти на дистанційний режим роботи для своїх працівників там, де це зробити можливо.
Нагадаємо, Суми ігнорують потрапляння до "червоної" зони: транспорт і заклади працюють.
Уряд завтра ухвалить рішення щодо шкільних канікулВсі новини »
12 жовтня 2020, 18:02"Слуга народу" Богуцька прийде в суд з позовом однопартійця Качури
12 жовтня 2020, 17:40У Харкові не будуть закривати метро через спалах COVID-19
12 жовтня 2020, 16:50
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України