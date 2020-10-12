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12 жовтня 2020, 18:25 4

Сумська ОДА перейшла на дистанційний режим роботи

12 жовтня 2020, 18:25 4
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Такий формат буде діяти упродовж двох тижнів
Такий формат буде діяти упродовж двох тижнів
Фото: Sumy Today
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Сумська обласна державна адміністрація у зв’язку із потрапляннями міста у “червону” зону карантину буде працювати дистанційно.

Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомив голова Сумської ОДА Роман Грищенко, передає RegioNews.

За його словами, міська влада хоче розірвати ланцюг зростання кількості хворих.

Із сьогоднішнього дня Сумська ОДА два тижні працюватиме дистанційно", - повідомив голова ОДА.

Грищенко закликав керівників підприємств та організацій також перейти на дистанційний режим роботи для своїх працівників там, де це зробити можливо.

Нагадаємо, Суми ігнорують потрапляння до "червоної" зони: транспорт і заклади працюють.

коронавірус карантин Суми ОДА депутати
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