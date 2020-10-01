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01 жовтня 2020, 12:17 2

50% українців не знають, хто є депутатом від їхнього округу

01 жовтня 2020, 12:17 2
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Лише третина українців колись зустрічали нардепа особисто
Лише третина українців колись зустрічали нардепа особисто
Фото з відкритих джерел
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Наприкінці вересня 2020 року 47% українців знають, хто є народним депутатом від округу. При цьому 50% респондентів не знають прізвища депутата, обраного в ході позачергових виборів у липні 2019 року.

Про це передає RegioNews з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, лише третина українців колись зустрічали нардепа особисто. Народного депутата від округу частіше знають жителі сіл, ніж городяни. Жителі сільських територій також частіше зустрічали його особисто.

Половина українців не знають депутата від свого округу

Половина українців не знають депутата від свого округу

Раніше повідомлялося, що українці вдвічі менше довіряють центральній владі, ніж місцевій.

вибори українці опитування депутат Місцеві вибори
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