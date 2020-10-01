Верещук рассказала, как формировались списки кандидатов от "Слуги народа" в Киевсовет

Списки, по словам Верещук, рождались в страстях, дискуссиях и с нецензурной лексикой

Списки, по словам Верещук, рождались в страстях, дискуссиях и с нецензурной лексикой

Фото: Страна.ua

Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук рассказала о том, кто и по каким критериям отбирал кандидатов в списки «Слуг народа» в Киевский городской совет.

Об этом Ирина Верещук рассказала в интервью изданию ГОРДОН, пишет RegioNews.

По словам Верещук, при формировании списка кандидатов она настаивала, чтобы туда попали в первую очередь профессионалы. Иногда свое мнение "пани-мэр" отстаивала нецензурными словами, потому что от перепалок сдавали нервы:

..я пыталась доказать, употребляя – в чем каюсь, конечно же, – нецензурные слова, потому что действительно в какой-то момент сдали нервы… Я действительно очень хочу, чтобы команда в Киевсовете и те, кто идет под моим руководством побеждать в Киеве, были профессионалами", - поведала Верещук.

Также народный депутат назвала тех, кого она лично рекомендовала включить в списки:

Это, например, Аня Маляр. Она киевлянка, очень много работает на медиа, она [компетентна] в вопросах безопасности, она криминалист, юрист хороший. Она будет заниматься именно безопасностью в Киеве. Это Евгения Кулеба. Она урбанистка. Например, аллея Небесной сотни – это ее проект... Также я советовала Тараса Мельничука, главу нашего секретариата. Очень умный парень… Были люди, которых другие советовали, а я поддержала. Например, Ксения Сергеева. Очень хорошая в образовательной сфере. Они, может, не так раскручены медийно, но в профильных направлениях сильны. Это и нужно", - перечислила Верещук.

Напомним, Верещук назвала окружение президента Зеленского "долбодятлами".