Стало відомо, скільки українців довіряють виборчкомам і ЦВК
Майже 75% українців довіряють виборчкомам за місцем проживання, а понад 60% – Центральній виборчій комісії.
Про це свідчать результати третьої хвилі опитування, проведеного з 25 по 28 вересня Соціологічною групою "Рейтинг", передає RegioNews.
За результатами опитування, респонденти в основному довіряють інституціям, які відповідальні за організацію місцевих виборів.
Так, 74% опитаних довіряють працівникам комісії на дільницях за місцем проживання (21% – не довіряють), а 61% – довіряють Центральній виборчій комісії (35% – не довіряють).
"У порівнянні з періодом минулих парламентських виборів (липень 2019) довіра до згаданих інституцій зросла", - йдеться в опитуванні.
Нагадаємо, станом на 1 жовтня в Україні завершився прийом кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, та почався процес їх утворення.