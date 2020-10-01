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01 жовтня 2020, 13:42 4

Стало відомо, скільки українців довіряють виборчкомам і ЦВК

01 жовтня 2020, 13:42 4
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Довіра до цих інституцій зросла
Довіра до цих інституцій зросла
Фото з відкритих джерел
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Майже 75% українців довіряють виборчкомам за місцем проживання, а понад 60% – Центральній виборчій комісії.

Про це свідчать результати третьої хвилі опитування, проведеного з 25 по 28 вересня Соціологічною групою "Рейтинг", передає RegioNews.

За результатами опитування, респонденти в основному довіряють інституціям, які відповідальні за організацію місцевих виборів.

Так, 74% опитаних довіряють працівникам комісії на дільницях за місцем проживання (21% – не довіряють), а 61% – довіряють Центральній виборчій комісії (35% – не довіряють).

"У порівнянні з періодом минулих парламентських виборів (липень 2019) довіра до згаданих інституцій зросла", - йдеться в опитуванні.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня в Україні завершився прийом кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, та почався процес їх утворення.

вибори опитування виборчком ЦВК Місцеві вибори
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