У Києві викрили злочинне угруповання, яке намагалося заволодіти житловим комплексом

За скоєне спільники можуть провести за ґратами до 10 років

За скоєне спільники можуть провести за ґратами до 10 років

У Києві викрили групу зловмисників, які перешкоджали виконанню будівельних робіт, вимагаючи від забудовника продати їм житловий об’єкт за зниженою ціною.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Ми задокументували злочинну діяльність групи з восьми осіб, яка з 2018-го року здійснювала протиправні дії відносно житлового об’єкта у Подільському районі столиці. Організатори розробили план, під час реалізації якого залучали до злочинної діяльності нових осіб, розподіляли між ними обов’язки та здійснювали юридичний супровід питань з блокування об’єкта незавершеного будівництва з метою подальшої купівлі за зниженою вартістю. Окрім цього, за грошову винагороду організовували масові акції біля будівництва", - розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Нагадаємо, у Києві припинили незаконну діяльність компанії, яка створювала онлайн-казино.