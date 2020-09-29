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29 вересня 2020, 18:48 1

У Києві викрили злочинне угруповання, яке намагалося заволодіти житловим комплексом

29 вересня 2020, 18:48 1
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У Києві викрили групу зловмисників, які перешкоджали виконанню будівельних робіт, вимагаючи від забудовника продати їм житловий об’єкт за зниженою ціною.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Ми задокументували злочинну діяльність групи з восьми осіб, яка з 2018-го року здійснювала протиправні дії відносно житлового об’єкта у Подільському районі столиці. Організатори розробили план, під час реалізації якого залучали до злочинної діяльності нових осіб, розподіляли між ними обов’язки та здійснювали юридичний супровід питань з блокування об’єкта незавершеного будівництва з метою подальшої купівлі за зниженою вартістю. Окрім цього, за грошову винагороду організовували масові акції біля будівництва", - розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Андрій Крищенко: "Поліцейські викрили злочинне угруповання, яке намагалося заволодіти житловим комплексом" Зловмисники...

Опубліковано Національна поліція України Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у Києві припинили незаконну діяльність компанії, яка створювала онлайн-казино.

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