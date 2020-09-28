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28 вересня 2020, 20:55 2

У Києві припинили незаконну діяльність компанії, яка створювала онлайн-казино

28 вересня 2020, 20:55 2
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Щомісяця прибуток компанії складав понад пів мільйона доларів
Щомісяця прибуток компанії складав понад пів мільйона доларів
Фото: flickr
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Працівники Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві припинили протиправну діяльність компанії, яка на замовлення створювала онлайн-казино «під ключ». Мінімальний пакет послуг коштував 20 тисяч доларів.

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Учасники злочинної групи створили фірму, нібито для розвитку вебресурсів та онлайн-ігор в Україні. Натомість, вони надавали послуги зі створення, технічної підтримки та обслуговування клієнтів онлайн-казино. Серед можливостей, які надавала дана організація була також і розробка ігрових платформ, які використовувалися для азартних ігор.

Для технічної підтримки вебресурсів у штаті налічувалось більше 80-ти IT-спеціалістів.

Так, замовник сплачував $20 тисяч та отримував у власність онлайн-казино із його постійною підтримкою. Крім того, зловмисники за додаткові $100 тисяч, налаштовували інструменти інтернет-маркетингу для просування ресурсу в мережі та залучення нових користувачів.

Встановлено більше 20-ти онлайн-казино, розробниками та адміністраторами яких є зазначена компанія. База користувачів їх вебресурсів налічувала близько пів мільйона осіб.

За попередніми даними, щомісячний прибуток від протиправної діяльності становив понад $500 тисяч. Наразі діяльність їх ресурсів заблоковано. Вирішується питання, щодо оголошення підозри усім членам злочинного угрупування.

Правоохоронці провели обшук в офісному приміщенні розробників онлайн-казино. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію та грошові кошти. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Справу кваліфіковано за ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині викрили міжрегіональну групу, яка виготовляла фальшиві документи.

Київ кіберзахист казино онлайн поліція кримінальна справа
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