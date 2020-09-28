У Києві припинили незаконну діяльність компанії, яка створювала онлайн-казино

Щомісяця прибуток компанії складав понад пів мільйона доларів

Щомісяця прибуток компанії складав понад пів мільйона доларів

Фото: flickr

Працівники Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві припинили протиправну діяльність компанії, яка на замовлення створювала онлайн-казино «під ключ». Мінімальний пакет послуг коштував 20 тисяч доларів.

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Учасники злочинної групи створили фірму, нібито для розвитку вебресурсів та онлайн-ігор в Україні. Натомість, вони надавали послуги зі створення, технічної підтримки та обслуговування клієнтів онлайн-казино. Серед можливостей, які надавала дана організація була також і розробка ігрових платформ, які використовувалися для азартних ігор.

Для технічної підтримки вебресурсів у штаті налічувалось більше 80-ти IT-спеціалістів.

Так, замовник сплачував $20 тисяч та отримував у власність онлайн-казино із його постійною підтримкою. Крім того, зловмисники за додаткові $100 тисяч, налаштовували інструменти інтернет-маркетингу для просування ресурсу в мережі та залучення нових користувачів.

Встановлено більше 20-ти онлайн-казино, розробниками та адміністраторами яких є зазначена компанія. База користувачів їх вебресурсів налічувала близько пів мільйона осіб.

За попередніми даними, щомісячний прибуток від протиправної діяльності становив понад $500 тисяч. Наразі діяльність їх ресурсів заблоковано. Вирішується питання, щодо оголошення підозри усім членам злочинного угрупування.

Правоохоронці провели обшук в офісному приміщенні розробників онлайн-казино. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію та грошові кошти. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Справу кваліфіковано за ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині викрили міжрегіональну групу, яка виготовляла фальшиві документи.