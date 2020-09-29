В Киеве разоблачили преступную группировку, которая пыталось завладеть жилым комплексом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

По данному факту начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Мы задокументировали преступную деятельность группы из восьми человек, которая с 2018-го года совершала противоправные действия в отношении жилого объекта в Подольском районе столицы. Организаторы разработали план, при реализации которого привлекали к преступной деятельности новых лиц, распределяли между ними обязанности и осуществляли юридическое сопровождение вопросов по блокированию объекта незавершенного строительства с целью последующей покупки по сниженной стоимости. Кроме этого, за денежное вознаграждение организовывали массовые акции возле стройки", - рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.