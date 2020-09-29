В Киеве разоблачили преступную группировку, которая пыталось завладеть жилым комплексом
В Киеве разоблачили группу злоумышленников, которые препятствовали выполнению строительных работ, требуя от застройщика продать им жилой объект по заниженной цене.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.
По данному факту начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.
Мы задокументировали преступную деятельность группы из восьми человек, которая с 2018-го года совершала противоправные действия в отношении жилого объекта в Подольском районе столицы. Организаторы разработали план, при реализации которого привлекали к преступной деятельности новых лиц, распределяли между ними обязанности и осуществляли юридическое сопровождение вопросов по блокированию объекта незавершенного строительства с целью последующей покупки по сниженной стоимости. Кроме этого, за денежное вознаграждение организовывали массовые акции возле стройки", - рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.
Андрей Крищенко: "Полицейские разоблачили преступную группировку, которое пыталось завладеть жилым комплексом" Злоумышленники...Опубликовано Национальная полиция Украины Вторник, 29 сентября 2020 года.
Напомним, в Киеве прекратили незаконную деятельность компании, которая создавала онлайн-казино.