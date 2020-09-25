На Житомирщині знайшли вже другий муляж вибухівки біля будинку батьків кандидатки на голову ОТГ

Про це розповіла керівниця відділу комунікацій поліції Житомирської області Алла Ващенко, пише RegioNews.

Уранці 25 вересня близько 8:07 до поліції надійшло повідомлення про ще один "презент", залишений невідомими поблизу будинку батьків жінки. Його вміст також перевіряли фахівці вибухотехнічної служби поліції області - жодних небезпечних предметів не виявлено", - повідомила Алла Ващенко.