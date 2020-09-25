На Житомирщині знайшли вже другий муляж вибухівки біля будинку батьків кандидатки на голову ОТГ
Біля будинку батьків кандидатки в мери Баранівської ОТГ Анни Муравської знайшли муляж вибухового пристрою.
Про це розповіла керівниця відділу комунікацій поліції Житомирської області Алла Ващенко, пише RegioNews.
Уранці 25 вересня близько 8:07 до поліції надійшло повідомлення про ще один "презент", залишений невідомими поблизу будинку батьків жінки. Його вміст також перевіряли фахівці вибухотехнічної служби поліції області - жодних небезпечних предметів не виявлено", - повідомила Алла Ващенко.
За фактом інциденту розпочато кримінальне впровадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, увечері, 24 вересня, біля кабінету кандидатки на посаду голови Баранівської ОТГ Анни Муравської виявили пакунок, в якому лежав муляж вибухівки.