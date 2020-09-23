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23 вересня 2020, 19:55

Вибух на Позняках: рятувальники почали укріплювати пошкоджений будинок

23 вересня 2020, 19:55
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Це роблять для того, щоби люди могли винести з будинку свої речі
Це роблять для того, щоби люди могли винести з будинку свої речі
Фото: ДСНС України
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Розпочалися підготовчі роботи до укріплення будинку на столичних Позняках, де у червні стався вибух газу.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Розпочались підготовчі роботи до процесу укріплення будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в якому 21 червня 2020 року стався вибух”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що представники Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, разом із рятувальниками КАРС "Київська служба порятунку” та ГУ ДСНС України у місті Києві, оглянули аварійний 6-й під’їзд за допомогою колінчастого підйомника.

За тиждень будівлю мають очистити від залишків сміття, після чого розпочнеться процес укріплення. Всередину утвореного провалу в будинку встановлять елементи кріплення для підтримки аварійних панелей.

В Управлінні з питань цивільного захисту пояснили, що після того, як пошкоджений вибухом будинок буде укріплений, мешканці зможуть потрапити до будівлі аби винести особисті речі. Коли вони заберуть своє майно, почнеться процес демонтажу будинку.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.

Також днями стала відома ціна демонтажу пошкодженого вибухом будинку на Позняках.

Київ Будинок вибух газ ДСНС КМДА
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