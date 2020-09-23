Взрыв на Позняках: спасатели начали укреплять поврежденный дом

Это делают для того, чтобы люди могли вынести из дома свои вещи

Это делают для того, чтобы люди могли вынести из дома свои вещи

Фото: ГСЧС Украины

Начались подготовительные работы к укреплению дома на столичных Позняках, где в июне произошел взрыв газа.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу КГГА. Начались подготовительные работы к процессу укрепления дома на вул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в котором 21 июня 2020 года произошел взрыв”, — сказано в сообщении. Отмечается, что представители Научно-исследовательского института строительных конструкций, вместе со спасателями КАРС "Киевская служба спасения” и ГУ ДСНС Украины в городе Киеве, осмотрели аварийный 6-й подъезд за помощью коленчатого подъемника. За неделю здание должны очистить от остатков мусора, после чего начнется процесс укрепления. Внутрь образовавшегося провала в доме установят элементы крепления для поддержки аварийных панелей. В Управлении по вопросам гражданской защиты пояснили, что после того, как поврежденный взрывом дом будет укреплен, жители смогут попасть в здания, чтобы вынести личные вещи. Когда они заберут свое имущество, начнется процесс демонтажа дома. Напомним 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей. Также на днях стала известна цена демонтажа поврежденного взрывом дома на Позняках.

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