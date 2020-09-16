Стала відома ціна демонтажу пошкодженого вибухом будинку на Позняках

Для його знесення Київрада провела тендер

Для його знесення Київрада провела тендер

Фото: Нацполіція

14 вересня комунальне підприємство Київради "Житлоінвестбуд-УКБ" уклало угоду з ТОВ "Будівельна компанія "ЗЗБК №1" про демонтаж будинку на Позняках, який був пошкоджений вибухом газу в червні.

Про це свідчать дані системи "Прозорро", передає RegioNews.

Згідно із тендером, вартість демонтажу будинку становить 14,29 млн грн.

До кінця 2020 року фірма виконає підготовку будівельного майданчику на здійснення заходів з ліквідації наслідків вибуху.

Спершу виготовлять каркас і підсилять ним будівлю, потім демонтують ліфти, внутрішні сантехнічні мережі, опалення, електроосвітлення, електрообладнання, газопостачання та власне будівлю, а також виконають земляні роботи, вивезуть і утилізують сміття", - йдеться в повідомленні.

Замовник пояснив свій вибір підрядника тим, що фірма "має кваліфіковану команду, досконалий менеджмент, застосовує новітні технології, високоякісні матеріали і конструкції”.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.