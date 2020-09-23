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23 вересня 2020, 12:11 7

Під Києвом палав житловий комплекс: є постраждалий

23 вересня 2020, 12:11 7
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Пожежа сталася через вибух палива у каміні
Пожежа сталася через вибух палива у каміні
Фото: Нацполіція
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Під Києвом на Софіївській Борщагівці вранці, 23 вересня, сталася масштабна пожежа у житловому комплексі. Постраждав власник квартири, він самотужки намагався погасити полум’я, однак йому це не вдалося.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

Загоряння виникло на вулиці Боголюбова, 5 о 5:25 ранку. Вогонь швидко розповсюдився. Три квартири вигоріли повністю, ще дві пошкоджені. Постраждав власник квартири, де виникло займання", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, пожежа виникла на 6 поверсі в одній із квартир, власник розпалював камін і саме це призвело до пожежі. Рятувальники вивели з квартири чоловіка, який отримав опіки. Зараз він перебуває в лікарні.

Було евакуйовано близько 100 жителів будинку, 263 квартири відключено від газопостачання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 196 (необережне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у понеділок у Дарницькому районі Києва пожежа, що почалася на звалищі 20 вересня, перекинулась на торфовища.

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