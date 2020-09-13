Ірина Верещук вважає, що її рейтинги, як кандидата в мери Києва, зростають

На думку претендентки на крісло міського голови, її готові підтримати 15% виборців

На думку претендентки на крісло міського голови, її готові підтримати 15% виборців

Фото: liga.net

Кандидатка на посаду мера столиці від партії «Слуга народу», нардепка Ірина Верещук вважає, що її рейтинги за місяць виросли майже на 10%.

Про це сама Верещук розповіла в інтерв`ю виданню "Гордон", пише RegioNews.

На запитання журналіста про те, що нардепка планує робити, аби випередити чинного мера Києва Віталія Кличка, який має досить високі рейтинги, аби зберегти своє крісло, тоді як саму Верещук, за даними Центру Разумкова, на 13 серпня підтримували лише 6,2% киян, вона відповіла, що її рейтинги ростуть:

У нього (Віталія Кличка – ред.) рейтинг високий, але рости він уже не може. Кличко пов'язаний зі старою владою Порошенка. Оточення Кличка – це відомі в лапках люди зі своїми старими схемами. Тобто Кличко – це минуле. У мене рейтинг поступово зростає. На початок вересня мій рейтинг був приблизно 15%, - заявила Ірина Верещук.

Нагадаємо, кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірину Верещук висміяли в мережі через, ймовірно, зйомки рекламного ролика для виборчої кампанії.