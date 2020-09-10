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10 вересня 2020, 20:27 2

У Києві сталася стрілянина у торговому центрі, є поранений

10 вересня 2020, 20:27 2
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Подія сталася в одному з торгівельно-розважальних центрів на проспекті Оболонському. На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції м. Києва.

Сьогодні о 18:15 до столичної поліції надійшла інформація про стрілянину в одному з ТРЦ на проспекті Оболонському. За викликом негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативні групи.

Попередньо встановлено: у приміщенні закладу між потерпілим та кількома невідомими виник конфлікт. Згодом один з його учасників дістав пістолет, попередньо травматичної дії та кілька разів вистрілив у свого опонента. 25-річного потерпілого з вогнепальними пораненнями нижньої кінцівки доставлено до лікарняного закладу. Зловмисники з місця події втекли.

Наразі на місці правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців події, вивчають записи з камер відеоспостереження. За результатами перевірки цій події буде надана правова кваліфікація.

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Опубліковано Поліція Києва Четвер, 10 вересня 2020 р.

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