На Печерську у Києві горить елітний житловий комплекс

Про причини і масштаби пожежі поки невідомо

Про причини і масштаби пожежі поки невідомо

В недобудованому елітному житловому комплексі Taryan Towers на Печерську ввечері 2 вересня сталося загоряння. Пожежа спалахнула в одній з веж, де повним ходом йдуть будівельні роботи.

Очевидці викладають фото та відео пожежі в соцмережах, пише RegioNews. На знімку видно, як з верхніх поверхів, або з даху висотки валить чорний дим. Нагадаємо, житловий комплекс Taryan Towers від забудовника "Тар'ян Груп" розташований в центральній частині Києва, у Печерському районі. Він буде складатися з трьох веж футуристичного дизайну. Три 35-поверхові висотки знизу будуть об'єднані загальним чотириповерховим стилобатом, а зверху - скляними двоповерховими мостами. Нагадаємо, на Харківщині горить 400 га лісу. Згоріло 8 будинків, евакуюють людей із довколишніх сіл. Крім того, масштабна лісова пожежа ліквідують також у зоні ООС на Луганщині.

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