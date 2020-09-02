Доступ до київської мерії обмежили до 31 жовтня

Обмеження запровадили для запобігання коронавірусу

Обмеження запровадили для запобігання коронавірусу

Фото з відкритих джерел

Про це повідомила пресслужба Київради, пише RegioNews.

Відповідно до розпорядження мера столиці Віталія Кличка №1326, до комплексу на Хрещатику, 36 зможуть потрапити тільки працівники структурних підрозділів КМР та КМДА, які мають відповідні посвідчення. Доступ громадськості та представників ЗМІ обмежено до 31 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Звернення до міського голови, КМДА чи Київради приймаються на відповідні електронні адреси або звичайною поштою. Листи можна залишати і в спеціальних скриньках біля центрального входу до будівлі на Хрещатику, 36. Постійні комісії та пленарні засідання Київської міської ради транслюватимуться онлайн.

Нагадаємо, у серпні в Одеській мерії зафіксували спалах коронавірусу.