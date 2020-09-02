На Печерске в Киеве горит элитный жилой комплекс
В недостроенном элитном жилом комплексе Taryan Towers на Печерске вечером 2 сентября произошло возгорание. Пожар вспыхнул в одной из башен, где полным ходом идут строительные работы.
Очевидцы выкладывают фото и видео пожара в соцсетях, пишет RegioNews.
На снимке видно, как с верхних этажей или с крыши высотки валит черный дым.
Напомним, жилой комплекс Taryan Towers от застройщика "Тарьян Групп" располагается в центральной части Киева, в Печерском районе. Он будет состоять из трех башен футуристического дизайна. Три 35-этажных высотки снизу будут объединены общим четырехэтажным стилобатом, а сверху - стеклянными двухэтажными мостами.
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