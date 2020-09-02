На Печерске в Киеве горит элитный жилой комплекс

О причинах и масштабах пожара пока неизвестно

О причинах и масштабах пожара пока неизвестно

Фото: zastroyschiki.com

В недостроенном элитном жилом комплексе Taryan Towers на Печерске вечером 2 сентября произошло возгорание. Пожар вспыхнул в одной из башен, где полным ходом идут строительные работы.

Очевидцы выкладывают фото и видео пожара в соцсетях, пишет RegioNews. На снимке видно, как с верхних этажей или с крыши высотки валит черный дым. Напомним, жилой комплекс Taryan Towers от застройщика "Тарьян Групп" располагается в центральной части Киева, в Печерском районе. Он будет состоять из трех башен футуристического дизайна. Три 35-этажных высотки снизу будут объединены общим четырехэтажным стилобатом, а сверху - стеклянными двухэтажными мостами. Напомним, на Харьковщине горит 400 га леса. Сгорело 8 домов, эвакуируют людей из близлежащих сел. Кроме того, масштабный лесной пожар ликвидируют также в зоне ООС на Луганщине.

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